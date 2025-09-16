Let them Pitch! Wien: Jetzt 10 Tickets gewinnen

Let them Pitch! ist bewusst kompakt: Mehrere Teams präsentieren ihre Investment-Story live, anschließend können Fragen gestellt werden – ohne Schnickschnack, dafür mit Substanz. Danach geht’s direkt ins Networking mit Investor:innen, Gründer:innen und Branchen-Insidern, wo erste Gespräche oft zu Folgeterminen werden.

Daniel Horak (Co-Founder & CEO von CONDA) und ein Vertreter der Erste Bank und Sparkasse eröffnen das Event. Danach folgt der offizielle Pitch-Teil, bei dem die Unternehmer:innen ihre Business Cases vor einem motivierten Publikum präsentieren. Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei Snacks und Drinks ausklingen zu lassen.