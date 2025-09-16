Let them Pitch! Wien: Jetzt 10 Tickets gewinnen

trend. x CONDA Capital Group verlosen 10 Tickets! Live-Pitches, Dealflow & Networking. Wer wissen will, welche Startups und Wachstumsunternehmen als Nächstes Kapital aufnehmen – und warum –, sollte sich Montag, 22. September 2025, 18:00 Uhr dick anstreichen: Let them Pitch! kommt mit der Herbst-Edition nach Wien.
Das erwartet Sie
Let them Pitch! ist bewusst kompakt: Mehrere Teams präsentieren ihre Investment-Story live, anschließend können Fragen gestellt werden – ohne Schnickschnack, dafür mit Substanz. Danach geht’s direkt ins Networking mit Investor:innen, Gründer:innen und Branchen-Insidern, wo erste Gespräche oft zu Folgeterminen werden.
Daniel Horak (Co-Founder & CEO von CONDA) und ein Vertreter der Erste Bank und Sparkasse eröffnen das Event. Danach folgt der offizielle Pitch-Teil, bei dem die Unternehmer:innen ihre Business Cases vor einem motivierten Publikum präsentieren. Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei Snacks und Drinks ausklingen zu lassen.
Warum hingehen?
Dealflow in 90 Minuten:
Mehrere Emittent:innen/Unternehmen in kurzer Zeit – ideal, um den Markt zu scannen.
Direkter Zugang:
Du sprichst mit Gründer:innen und Investor:innen auf Augenhöhe.
Bewährtes Format:
Von Winter bis Spring – die letzten Ausgaben waren gut besucht und inhaltlich dicht.
Eckdaten
Start: 18:00 Uhr (CEST)
Ort: Wien, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
Format: Live-Pitches + Q&A + Networking
Ausrichter: CONDA Capital Group
So nehmen Sie teil
Für wen lohnt sich der Abend?
Investor:innen & Business Angels, die kuratierten Dealflow suchen
Corporates & Mittelstand, die Kooperationen/PoCs anbahnen wollen
Gründer:innen, die Investorenlogik „aus nächster Nähe“ erleben möchten
Das Format
Let them Pitch! ist CONDAs Bühne für live investierbare Chancen – mit klaren Zahlen, echten Business-Cases und Möglichkeit zur direkten Nachfrage. Die Reihe wird von der CONDA Capital Group getragen, die seit Jahren Crowdinvesting und Kapitalmarkt-Zugang für Startups und KMU anbietet.
Dies ist eine Werbemitteilung, sie ist unverbindlich und kein Angebot. Es handelt sich um keine Anlageempfehlung und ersetzt keine Anlageberatung. Der Erwerb dieser Anlage ist mit erheblichen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust. informieren Sie sich sorgfältig, bevor Sie investieren und ziehen sie professionelle Beratung bei.