Trend Logo
Abo

Let them Pitch! Wien: Jetzt 10 Tickets gewinnen

In Kooperation mit CONDA Crowdinvesting.
Subressort
Investment
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild
 © CONDA

©CONDA
  1. home
  2. Finanzen
  3. Investment

trend. x CONDA Capital Group verlosen 10 Tickets! Live-Pitches, Dealflow & Networking. Wer wissen will, welche Startups und Wachstumsunternehmen als Nächstes Kapital aufnehmen – und warum –, sollte sich Montag, 22. September 2025, 18:00 Uhr dick anstreichen: Let them Pitch! kommt mit der Herbst-Edition nach Wien.

Das erwartet Sie

Let them Pitch! ist bewusst kompakt: Mehrere Teams präsentieren ihre Investment-Story live, anschließend können Fragen gestellt werden – ohne Schnickschnack, dafür mit Substanz. Danach geht’s direkt ins Networking mit Investor:innen, Gründer:innen und Branchen-Insidern, wo erste Gespräche oft zu Folgeterminen werden.

Daniel Horak (Co-Founder & CEO von CONDA) und ein Vertreter der Erste Bank und Sparkasse eröffnen das Event. Danach folgt der offizielle Pitch-Teil, bei dem die Unternehmer:innen ihre Business Cases vor einem motivierten Publikum präsentieren. Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei Snacks und Drinks ausklingen zu lassen.

Warum hingehen?

  1. Dealflow in 90 Minuten:
    Mehrere Emittent:innen/Unternehmen in kurzer Zeit – ideal, um den Markt zu scannen.

  2. Direkter Zugang:
    Du sprichst mit Gründer:innen und Investor:innen auf Augenhöhe.

  3. Bewährtes Format:
    Von Winter bis Spring – die letzten Ausgaben waren gut besucht und inhaltlich dicht.

Eckdaten

So nehmen Sie teil

Für wen lohnt sich der Abend?

  1. Investor:innen & Business Angels, die kuratierten Dealflow suchen

  2. Corporates & Mittelstand, die Kooperationen/PoCs anbahnen wollen

  3. Gründer:innen, die Investorenlogik „aus nächster Nähe“ erleben möchten

Eindrücke von Let Them Pitch!

Dies ist eine Werbemitteilung, sie ist unverbindlich und kein Angebot. Es handelt sich um keine Anlageempfehlung und ersetzt keine Anlageberatung. Der Erwerb dieser Anlage ist mit erheblichen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust. informieren Sie sich sorgfältig, bevor Sie investieren und ziehen sie professionelle Beratung bei.

In Zusammenarbeit mit:
Entgeltliche Einschaltung.
trend.InvestCrowdinvesting weitergedacht
Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren