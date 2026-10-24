Stefan Kraft springt mit BIOGENA SPORTS

Die langjährige Zusammenarbeit erhält eine neue Dimension: Der dreifache Gesamtweltcupsieger geht künftig mit BIOGENA SPORTS Sprungski an den Start
BIOGENA SPORTS und Stefan Kraft erweitern ihre langjährige Partnerschaft: Der österreichische Skispringer geht künftig mit BIOGENA SPORTS Sprungski an den Start, die im Rahmen der Kooperation mit VAN DEER-Red Bull Sports gefertigt werden. Damit wird die bestehende Zusammenarbeit um die Ausstattung auf der Schanze ergänzt. Nach Lisa Fettner (ehem. Eder) stellt BIOGENA SPORTS mit Stefan Kraft einen weiteren herausragenden Athleten vor, der künftig mit den Sprungski der Marke BIOGENA im internationalen Wettkampfgeschehen vertreten sein wird.
Drei Siege im Gesamtweltcup, der Gewinn der Vierschanzentournee und Olympiagold im Team zählen zu den Höhepunkten seiner Karriere. Stefan Kraft prägt den internationalen Skisprungsport seit vielen Jahren. BIOGENA begleitet ihn ebenfalls seit vielen Jahren als Partner – mit den neuen Sprungski wird diese Verbindung nun auch auf den Schanzen sichtbar.
Vertrauen in das Material
Im Skispringen entscheiden ein präziser Absprung, das richtige Timing und das Zusammenspiel von Athlet und Material über die Weite. Entsprechend wichtig ist das Vertrauen in die Ausrüstung. Stefan Kraft hat die BIOGENA SPORTS Sprungski bereits getestet und wird sie künftig im Wettkampf einsetzen.
„BIOGENA begleitet mich schon seit vielen Jahren. Jetzt auch mit BIOGENA SPORTS Ski an den Start zu gehen, ist ein besonderer nächster Schritt in unserer Zusammenarbeit. Wenn ich oben am Balken sitze, muss ich mich auf mein Material verlassen können. Ich freue mich darauf, mit dem Entwicklungsteam an den Details zu arbeiten und gemeinsam in die neue Saison zu starten“, sagt Stefan Kraft.
„Mit Stefan Kraft verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Dass er künftig auch mit BIOGENA SPORTS Sprungski an den Start geht, ist für uns ein besonderer Vertrauensbeweis. Stefan steht für außergewöhnliche Erfolge und die Fähigkeit, sich über viele Jahre auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit um diese neue Dimension zu erweitern“, sagt Stefan Klinglmair, COO der BIOGENA GROUP.
Zwei Salzburger Unternehmen, eine gemeinsame Perspektive
Den Rahmen für das Engagement als Ausstatter bildet die fünfjährige Partnerschaft zwischen BIOGENA SPORTS und VAN DEER-Red Bull Sports. BIOGENA SPORTS übernimmt die Rolle des Ausstatters, während die von Marcel Hirscher gegründete Skimarke die Fertigung der Sprungski verantwortet. Die beiden Salzburger Unternehmen verbinden damit ihre Kompetenzen für den gemeinsamen Auftritt im Skispringen und in der Nordischen Kombination.
Die Ausstattung mit eigenen Sprungski erweitert die bestehenden Verbindungen von BIOGENA zum Leistungssport und stärkt die internationale Sichtbarkeit der Sports-Marke.