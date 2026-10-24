Stefan Kraft springt mit BIOGENA SPORTS

Im Skispringen entscheiden ein präziser Absprung, das richtige Timing und das Zusammenspiel von Athlet und Material über die Weite. Entsprechend wichtig ist das Vertrauen in die Ausrüstung. Stefan Kraft hat die BIOGENA SPORTS Sprungski bereits getestet und wird sie künftig im Wettkampf einsetzen.

„BIOGENA begleitet mich schon seit vielen Jahren. Jetzt auch mit BIOGENA SPORTS Ski an den Start zu gehen, ist ein besonderer nächster Schritt in unserer Zusammenarbeit. Wenn ich oben am Balken sitze, muss ich mich auf mein Material verlassen können. Ich freue mich darauf, mit dem Entwicklungsteam an den Details zu arbeiten und gemeinsam in die neue Saison zu starten“, sagt Stefan Kraft.

„Mit Stefan Kraft verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Dass er künftig auch mit BIOGENA SPORTS Sprungski an den Start geht, ist für uns ein besonderer Vertrauensbeweis. Stefan steht für außergewöhnliche Erfolge und die Fähigkeit, sich über viele Jahre auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit um diese neue Dimension zu erweitern“, sagt Stefan Klinglmair, COO der BIOGENA GROUP.