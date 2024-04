DELOITTE FOCUS TALK: Aufbruch in ein neues Zeitalter

Wer wissen will, wie sich digitale und grüne Transformation anfühlt, muss nur den KEBA InnoSpace betreten. Der Automatisierungsspezialist KEBA hat am Stammsitz in Linz einen modernen Showroom geschaffen, um Einblick in seine Forschungs- und Innovationsaktivitäten zu geben. „So können wir bereits in einer frühen Phase unserer Innovationsprojekte mit unterschiedlichen Partnern und Kunden in Dialog treten und wertvolle Impulse einsammeln. Zukunftsbilder werden hier begreifbar“, sagt KEBA-CEO Christoph Knogler, der bereits 3.500 Besucher:innen durch die Räumlichkeiten geführt hat.

Der Raum bildete auch den idealen Rahmen für das Get-together nach dem ersten Focus Talk von Deloitte Österreich: ein neues Format zum Vernetzen und Vertiefen, flankiert von Andockmöglichkeiten an Deloitte-Expertise.

„Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz sind in allen Bereichen derzeit die bestimmenden Themen – auch in der Wirtschaft. Um bei diesem rasanten Fortschritt den Anschluss nicht zu verlieren, gewinnen Vernetzung und ein gemeinsamer Austausch zunehmend an Bedeutung“, sagt Evrim Bakir von Deloitte Österreich: „Es braucht Mut zur Kooperation – das macht die Unternehmen resilienter und führt nachhaltig zum Erfolg.“

Ulrich Dollinger, Deloitte-Standortleiter in Oberösterreich, ergänzt: „Die Transformation hin zu einer nachhaltigen und digitalisierten Wirtschaft stellt Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Um diese zu meistern, braucht es neben neuen, kreativen Zugängen auch die nötige Investitionsbereitschaft.“ Die oberösterreichischen Betriebe, so Obermair, sind jedenfalls voller Tatendrang. "Das sehen wir nicht nur in unserer täglichen Praxis, auch das rege Interesse an unserem Focus Talk hat dies bestätigt.“