RICHARD SCHARMANN :

Einerseits geht es darum, durch Übernahmen geografisch neue Märkte zu erschließen und Synergien zu nutzen, vom Einkauf bis zur IT. Eine andere Strategie besteht darin, dass wir unser Portfolio erweitern wollen und in neue Marktsegmente einsteigen. Das klingt einfach, ist es aber meistens nicht. Man glaubt, wenn man ein Unternehmen mit Büroartikeln beliefert, kann man auch Reinigungsmittel und Sanitärprodukte mitverkaufen, ist ja schließlich dasselbe Büro. Aber die Realität sieht anders aus: Da gibt es spezielle Anforderungen an die Reinigungsmittel, andere Lieferzyklen und, und, und. Da sind Kompetenzen gefragt, die wir nicht in unserer DNA haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Man versucht den zeitraubenden Weg, diese Kompetenzen selbst aufzubauen – oder man kauft sich das nötige Wissen ein und spart Zeit. Durch Übernahmen erkaufen wir uns Zeit.