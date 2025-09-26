„Wir sind hungrig nach Beschleunigung“

TREND: Zu hohe Lohnkosten, zu hohe Energiekosten, Zollschranken, Wettbewerbsfähigkeit unter Druck: In der Industrie herrscht eine gewisse Endzeitstimmung. Zu Recht?

Christoph Knogler: Endzeitstimmung – nein. Es gibt große Herausforderungen. Deutschland ist wirtschaftlich unter Druck, das spürt auch Österreich. Aber vieles ist auch haus­gemacht. In unserer Industrie sind die Personalkosten in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent gestiegen, damit stehen Standorte natürlich unter Druck. Umgekehrt mangelt es uns als Industrie aber auch an Selbstbewusstsein. Europa verfügt über alle Ressourcen für eine erfolgreiche Zukunft, zum Beispiel den stärksten Binnenmarkt der Welt und somit Potenzial auf ein hohes Maß an Souveränität. Selbstverständlich kostet es Geld, die Abhängigkeit bei der Energie zu reduzieren, nachhaltige Kraftwerke zu errichten und Netze auszubauen. Aber diese Kosten sind umgekehrt ja auch Investitionen. Es wäre aber notwendig, statt schwarzzumalen endlich gemeinsam ins Tun zu kommen.

Albrecht Rauchensteiner: Ich kann das nur bestätigen. Im Rahmen unseres Programmes „Best Managed Companies“ habe ich mit vielen mittelständischen Betrieben zu tun. Wir sind hier auf eine beeindruckende unter­nehmerische Qualität gestoßen, oft ­verbunden mit einem hohen Maß an ­sozialer Verantwortung. Viele dieser Unternehmen ziehen aktuell strategische Investitionen vor, weil sie von ­einem kommenden Aufschwung überzeugt sind. Mit diesen hervorragend geführten Unternehmen vor Augen gibt es wenig Grund für Pessimismus.

Welche Rolle spielen Innovationen als eine Antwort auf die Krise?

Knogler: Innovationen sind immer wichtig, nicht nur in der Krise. Für ein Technologieunternehmen wie KEBA sind sie der Schlüssel zur Zukunfts­fähigkeit.

Das ist leicht gesagt, aber wie lässt sich so ein Anspruch managen?

Knogler: Wir setzen auf Open Innovation. Das bedeutet, sich bewusst nach außen zu öffnen und gemeinsam mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Experten, Start-ups, Kunden und Lieferanten an neuen Ideen zu arbeiten. Hier geht es nicht um die Verbesserung des Bestehenden, die geschieht unabhängig davon in den einzelnen Geschäftsbereichen, sondern um echte, radikale Innovationen. Aktuell arbeiten wir in einem Netzwerk von rund 75 Personen an 20 Zukunftsprojekten parallel. Darin enthalten sind zum Beispiel On-Device-AI-Anwendungen für autonome, intelligente Maschinen oder auch neuartige Bedienungskonzepte für Automaten mittels Avatar-Assistenten.

Was sind die Vorteile solcher Netzwerke?

Knogler: Sie sind schneller und effizienter. Auf viele Ideen wären wir sicher selbst auch gekommen, aber es hätte wahrscheinlich viel länger gedauert und mehr Geld gekostet. Ein Beispiel: Wenn bei der Entwicklung eines Prototyps ein potenzieller Kunde einbezogen ist, merkt man schnell, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht.

Rauchensteiner: Partnering wird wichtiger, das sehen wir in vielen Branchen, denn der Innovationsdruck ist gerade für mittelständische Unternehmen oft sehr hoch. Führende Unternehmen haben erkannt, dass eine Diversifizierung des Portfolios und der Geschäftstätigkeit im Alleingang sehr schwierig ist.