„Den Wandel organisieren“

Spitzer: Die hohen Kosten aufgrund der Teuerungen auf allen Ebenen, die so nicht an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden können, machen Unternehmen derzeit das Leben schwer. So stellen die KV-­bedingten Lohnerhöhungen, die kräftig gestiegenen Preise von Energie, vor ­allem Gas, und Rohstoffen sowie Vorleistungen derzeit rund sechs von zehn Unternehmen vor Hürden. Hinzu kommen der anhaltende Fachkräftemangel, die fortschreitende Digitalisierung, administrativer Aufwand rund um den Themenkomplex Nachhaltigkeit. Sich all diesen Herausforderungen zu stellen und die richtigen Antworten darauf zu finden, wird für die Zukunft erfolgsentscheidend werden.