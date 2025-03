„Brauchen wieder einen positiven Flow“

REINHARD KARL :

Vertrauen ist eine Stimmungsfrage, das lässt sich nicht heraufbeschwören. Es braucht positive Signal in Richtung der Konsument:innen, dass die Arbeitsplätze und die soziale Versorgung sicher sind. Und dann muss es eine faire Verteilung geben. Durch die Lohnerhöhungen ist die Inflation mehr als abgegolten worden, das ist jetzt ein Problem. In Österreich sind die Lohnstückkosten in den vergangenen Jahren um 30 Prozent gestiegen, doppelt so hoch wie in Deutschland.