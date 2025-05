Geislinger hat auch einen Produktionsstandort in den USA. Welche Bedeutung hat dieser jetzt?

Philipp: Wir haben internationale Standorte in China, Japan, Korea und den USA. Das entspricht unserer Strategie, in der Region für die Region zu produzieren – und ist natürlich in der jetzigen Situation ein Riesenvorteil. Das ­bedeutet aber nicht, dass uns die Probleme der Weltwirtschaft nicht betreffen. Unsere größten Kunden sind aus dem Transportsektor, und die spüren Einschränkungen unmittelbar. Globale Handelskriege tun niemandem gut.

Es gibt noch einen weiteren „Auslands-Standort“, nämlich im Lavanttal in Kärnten. Macht es Sinn, in Österreich zwei Standorte zu haben?

Philipp: Wir hatten damals keine ­Expansionsmöglichkeiten hier in Hallwang, weder räumlich noch von den ­Arbeitskräften her. In Bad St. Leonhard gab es beides, und mittlerweile ist Kärnten unser größter Standort, und es gibt dort eine Geislinger Straße. Das zeigt die Wichtigkeit des Standorts und die Verbundenheit mit der Region.

Zeigt das auch die Probleme des Standortes Salzburg?

Daurer: Der Fachkräftemangel in der Region ist ein Thema, gar keine Frage. Es gibt hier zu wenige Absolventinnen und Absolventen berufsbildender Schulen. Umgekehrt punktet Salzburg mit einer sehr hohen Lebensqualität, allerdings sind auch die Lebenshaltungs­kosten hoch. Die Antwort der Betriebe ist, dass sie sehr stark selbst ausbilden.

Philipp: So wie Geislinger investieren viele Betriebe in die eigene Ausbildung und versuchen, junge Menschen frühzeitig ins Unternehmen zu holen, was sich im Übrigen auch auf die bestehenden Teams sehr positiv auswirkt. Und als Branche bemühen wir uns, Salzburg auch als Industriestandort sichtbar zu machen, und nicht nur als Kulturstadt.