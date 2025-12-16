Glückliche Insel

Wer das Bedürfnis hat, seinen Körper und seinen Geist in Einklang zu bringen, der wird hier zahlreiche Resorts und Retreats finden, die ihm dabei helfen. Galle ist ein guter Ort, um über all diese Dinge nachzudenken. Hier werden die Geschichte und die Verwandlungen der Insel auf eine sinnliche und erfahrbare Weise sichtbar. Die Altstadt, das Galle Fort, befindet sich auf einer kleinen Halbinsel und ist von hohen Befestigungsmauern umgeben. Ihre Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die Portugiesen haben das Fort zuerst errichtet, die Holländer haben es erweitert, und die Engländer schließlich blieben bis 1948, bis zur Unabhängigkeit Sri Lankas. Keine andere koloniale Festungsanlage in Asien ist so gut erhalten. Jetzt sind es reiche Europäer und schicke Prominenz aus Colombo, die die alten Paläste aufkaufen und zu Ferienhäusern oder Boutiquehotels umbauen. Der trend.-Traveller flanierte gerne durch das Netz an kleinen Gassen und besuchte Antiquitätenläden und schicke Boutiquen, lässige Cafés und ambitionierte Kunstgalerien.

Am Abend saß er dann verlässlich auf der Veranda des Amangalla Hotels. Es befindet sich in einem Gebäude, das Ende des 17. Jahrhunderts errichtet wurde und in dem lange das legendäre New Oriental Hotel untergebracht war. Es heißt, hier gebe es das beste Curry der Insel. Große Ventilatoren drehen sich an der Decke, die Fliesen am Boden stammen aus einer anderen Zeit, Mahagonimöbel verbreiten eine koloniale Atmosphäre. Hotels wie das Amangalla sind heute selten geworden.

Glaubt man jenen, die berufsmäßig erforschen, wo sich Touristen- und Urlauberströme gerade hin bewegen, dann wird Sri Lanka in diesem Winter das angesagte Luxusreiseziel werden. Die Malediven, so heißt es, sind ja längst so überlaufen, dass den Hotelbauern schon die Inseln ausgehen und sie begonnen haben, ihre Resorts auf künstlichen Inseln zu bauen.

Sri Lanka ist da ganz anders, dachte der trend.-Traveller, als er ein weiteres Schälchen mit den bunten, duftenden Currys leerte. Es ist, dachte er, vermutlich gar keine schlechte Idee, an den Malediven vorbei zu steuern und auf Sri Lanka zu landen, so wie es vor vielen Hundert Jahren die portugiesischen Seefahrer getan haben.