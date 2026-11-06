Starke Frauen. Klare Perspektiven.

Als Konzipientin, Rechtsanwältin, Counsel und Partnerin prägen sie den Erfolg der Kanzlei. Sie arbeiten in unterschiedlichen Fachgebieten, bringen vielfältige Erfahrungen mit und haben jeweils ihre eigene Handschrift. Was sie ver-bindet, sind die Präzision in der Analyse, der sichere Blick für komplexe rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sowie der Anspruch, Lösungen auf höchstem juristischem Niveau zu entwickeln, die genau zum jeweiligen Mandat passen. So entstehen tragfähige Ergebnisse, die fachlich überzeugen.

Raum für individuelle Entwicklung

DSC fördert persönliche Stärken und gezielte fachliche Weiterentwicklung. Die Kanzlei bietet klare Karriereperspektiven bis in die Partnerschaft. Dabei finden unterschiedliche Lebensentwürfe ebenso Platz wie ambitionierte Karriereziele. Denn herausragende Leistung entsteht dort, wo Menschen sich entfalten können.

Expertise, die weiterdenkt

Rund 35 Jurist:innen. Vielfach ausgezeichnete Expertise. Ein klares Verständnis für das Wesentliche und das, was morgen zählt. DSC Doralt Seist Csoklich verbindet juristische Exzellenz mit wirtschaftlichem Weitblick, denkt voraus und findet Lösungen, die den Unterschied machen. Präzise und auf den Punkt gebracht.