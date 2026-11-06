Starke Frauen. Klare Perspektiven.

stehend, v. l. n. r.: Antonia Rosenauer, Katharina Burkhardt, Anna-Maria Heil, Petra Felzmann, Katharina Rauter, Nina Mitterdorfer;
sitzend, v. l. n. r.: Sophie Zimmermann-Meinzingen, Eleonora Zar
Juristische Exzellenz braucht Expertise, Verantwortung und Persönlichkeiten, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Was zählt, sind Kompetenz, Engagement und der Anspruch, in jedem Mandat das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Genau dafür stehen die Juristinnen von DSC Doralt Seist Csoklich.
Als Konzipientin, Rechtsanwältin, Counsel und Partnerin prägen sie den Erfolg der Kanzlei. Sie arbeiten in unterschiedlichen Fachgebieten, bringen vielfältige Erfahrungen mit und haben jeweils ihre eigene Handschrift. Was sie ver-bindet, sind die Präzision in der Analyse, der sichere Blick für komplexe rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sowie der Anspruch, Lösungen auf höchstem juristischem Niveau zu entwickeln, die genau zum jeweiligen Mandat passen. So entstehen tragfähige Ergebnisse, die fachlich überzeugen.
Raum für individuelle Entwicklung
DSC fördert persönliche Stärken und gezielte fachliche Weiterentwicklung. Die Kanzlei bietet klare Karriereperspektiven bis in die Partnerschaft. Dabei finden unterschiedliche Lebensentwürfe ebenso Platz wie ambitionierte Karriereziele. Denn herausragende Leistung entsteht dort, wo Menschen sich entfalten können.
Expertise, die weiterdenkt
Rund 35 Jurist:innen. Vielfach ausgezeichnete Expertise. Ein klares Verständnis für das Wesentliche und das, was morgen zählt. DSC Doralt Seist Csoklich verbindet juristische Exzellenz mit wirtschaftlichem Weitblick, denkt voraus und findet Lösungen, die den Unterschied machen. Präzise und auf den Punkt gebracht.