trend: Sie setzen sich Ende des Jahres nach 50 Jahren Anwaltei wirklich zur Ruhe?

Manfred Ainedter: Ja, es reicht.

trend: Wie schwer fällt Ihnen das Aufhören?

Nicht allzu schwer. Ich habe ja mit meinem Sohn einen guten Nachfolger, und nach 50 Jahren lässt die Lust nach. Es wird immer mühsamer, auch jetzt mit der KI.

trend: Wurden Sie von Ihrem Sohn ermuntert, zu gehen, oder wollte er, dass Sie bleiben?

Ich glaube, es ist ihm schon recht, dass ich jetzt gehe.

trend: Werden Sie Anteile an der Kanzlei behalten?

Nein, ich höre ganz auf und ich bin auch sicher nicht der Balkon-Muppet, der weise Ratschläge gibt.

trend: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Bilanz?

Ich habe als Sohn eines Rauchfangkehrers damals mit zwei Klienten begonnen. Anfangs habe ich sehr schlecht geschlafen und hatte meine Zweifel, ob das alles gut geht. Aber es hat sich sehr rasch gezeigt, wenn man bereit ist, zu arbeiten, und sich als Dienstleister sieht, kann man erfolgreich sein. Dabei hat mir sicher auch meine Tätigkeit in der Rechtsanwaltskammer geholfen. Ich habe aber anfangs wirklich alle Fälle übernommen. Damals war die Strafverteidigung noch in der Schmuddelecke. Das hat sich erst in den letzten 20 Jahren geändert. Und nach ein paar Jahren ging es dann mit den ersten medialen Fällen los, wie etwa jenem gegen den Industriellen Assmann.

trend: Wissen Sie, wie viele Fälle Sie in all den Jahren betreut haben?

Keine Ahnung. Vielleicht 1.500 bis 2.000. Ich führe auch keine Statistik über meine Siege und Niederlagen. Sie werden sich ungefähr die Waage halten.

trend: Wie hat sich der Anwaltsberuf in den letzten Jahren entwickelt?

Es gibt keine Handschlagqualität mehr. Die Leute reden ja auch kaum mehr miteinander. Alles läuft nur mehr über Schriftsätze oder E-Mail ab. Das Menschliche kommt in Strafverfahren heute zu kurz.

trend: Was, würden Sie sagen, ist in Ihrer Karriere nicht geglückt?

Es hat viele Causen gegeben, wo ich enttäuscht war, wie etwa die Verurteilung von Ex-Konsum-Chef Hermann Gerharter wegen fahrlässiger Krida. Aber unterm Strich bin ich zufrieden mit meiner Bilanz. Na, ja und der Fall Grasser … (raucht sich eine an).

trend: Rauchen Sie jetzt doch wieder?

Ich rauche viel weniger als früher. Ganz aufhören geht nicht.

trend: Zurück zum Fall Grasser, der Sie fast ein Vierteljahrhundert begleitet hat. War es ein Fehler, ihn anzunehmen?

Nein, das war kein Fehler. Karl-Heinz ist ein extrem sympathischer, umgänglicher Mensch, der sich auch etwas sagen lässt und immer zu mir gestanden ist. Ich habe dieses Mandat immer gerne betreut, auch wenn es am Schluss nicht mit Erfolg gekrönt war. Aber das Mandat war auch prohibitiv, weil viele zu mir gesagt haben: „Du vertrittst ja den Grasser. Da kann ich mir dich nicht leisten.“

trend: Also würden Sie seine Verurteilung als Niederlage werten?

Wenn man so will: ja. Ich war überzeugt, dass es ein Freispruch hätte sein müssen.

trend: Wie ist Ihr Verhältnis zu Grasser heute?

Wir sind nach wie vor befreundet.

trend: Gibt es den Promi-Malus wirklich, wie manche jetzt auch im Fall Paal vermuten?

Ja, den Promi-Malus gibt es definitiv. Ich fand auch die Strafe gegen Paal sehr hoch, insbesondere verglichen mit jener gegen Florian Teichtmeister. Ich denke, sie hätte in der Instanz nicht gehalten.

trend: Sie wurden hart kritisiert, weil Sie im Fall Grasser, zumindest zeitweise, einem Gauner aufgesessen sind und Anzeige gegen die Richterin eingebracht haben. Sind Sie immer noch der Überzeugung, richtig gehandelt zu haben?

Kollege Böhmdorfer hat die Anzeige gegen die Richterin bewusst sehr vorsichtig formuliert. Und immerhin hat die Staatsanwaltschaft über ein Jahr ermittelt. Die Sache dürfte also nicht so eindeutig sein. Daher glaube ich nicht, dass wir große Fehler gemacht haben. Alle, die unsere Anzeige gelesen haben, haben uns recht gegeben.

trend: Sie haben sich oft kritisch über Richter und Staatsanwälte geäußert. Wie stehen Sie jetzt zur Justiz?

Die Justiz ist grosso modo in Ordnung, der Rechtsstaat funktioniert. Aber im Einzelfall läuft halt doch manches schief, wie etwa die Verfahrensdauer im Fall Grasser. Bei Benko läuft das jetzt anders, weil der Fall in kleinen Portionen angeklagt wird.

trend: Gibt es Ihrer Meinung nach Politjustiz?

Na ja. Man hat schon bei politischen Causen mitunter den Eindruck, dass manchmal besonders genau -ermittelt wird. Ganz fair geht es nicht immer zu.

trend: Es gibt auch das Gerücht, dass die Justiz von Freimaurern durchsetzt ist. Ist Ihnen da etwas aufgefallen?

Dazu habe ich keine Wahrnehmung.

trend: Sind Sie selbst Freimaurer?

Nein. Aber ich habe auch nichts gegen Freimaurer.

trend: Sie kannten ja Sektionschef Christian Pilnacek sehr gut. Hat er eine Grenze überschritten?

Nein, eigentlich nicht. Er hat schon den ein oder anderen seine Macht spüren lassen, aber er war ein extrem fähiger Jurist, der sich auch öffentlich oft kritisch zu manchen Entwicklungen geäußert hat. Jetzt herrscht Schweigen im Walde aus dem Justizressort. So einen Experten gibt es dort jetzt nicht mehr.

trend: Er hat offenbar auch für Anwälte gearbeitet. Haben Sie ihn auch beschäftigt?

Nein. Aber als er suspendiert war, war ihm vermutlich fad. Daran sehe ich nichts Anstößiges.

trend: Finden Sie es gut, dass es einen U-Ausschuss zu Pilnaceks Tod gibt?

Nein, das ist reine Geldverschwendung. Meiner Meinung nach war das ein Unfall.

trend: Sie haben sich immer für die Rechte der Raucher starkgemacht. War das ein Fehler?

Nein, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man Menschen nicht bevormunden sollte. Dass man

in der Gastronomie gar nicht mehr rauchen darf, halte ich nach wie vor für falsch. Wenn Rauchen wirklich so gefährlich ist, müsste man die Zigaretten ganz verbieten.

trend: Wie geht es Ihnen jetzt gesundheitlich?

Mittel. Meine Lunge ist von 60 Jahren Rauchen definitiv geschädigt.

trend: Wie sehen Ihre Pläne für den Ruhestand aus?

Auf jeden Fall möchte ich mehr Bewegung an der frischen Luft machen. Vielleicht schreibe ich auch ein Buch.

trend: Sie waren immer gern gesehener Gast auf vielen Events. Soll das so weitergehen?

Nein, ich gehe ohnehin schon viel seltener weg als früher. Aber ich mag die Menschen einfach.