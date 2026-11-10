Schwanger im Team: Was Sie als Arbeitgeber jetzt tun müssen

Ihre Mitarbeiterin soll Ihnen die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Geburtstermin mitteilen. Sie dürfen dafür eine ärztliche Bestätigung verlangen.

Sobald Sie Bescheid wissen, müssen Sie handeln: Melden Sie die Schwangerschaft unverzüglich und schriftlich dem zuständigen Arbeitsinspektorat. Anzugeben sind Name, Geburtsdatum, Tätigkeit und Arbeitsplatz der Mitarbeiterin sowie der voraussichtliche Geburtstermin. Am einfachsten geht das online über formularservice.gv.at.

Wichtig: Die Meldung an das Arbeitsinspektorat ist eine gesetzliche Pflicht – auch dann, wenn die Mitarbeiterin eigentlich keine Meldung wünscht. Verantwortlich für die Einhaltung bleibt immer der Arbeitgeber. Klare interne Abläufe (z.B. Meldung durch Vorgesetzte an die Personalabteilung) helfen, diese Pflichten zuverlässig zu erfüllen.

Falls Ihr Betrieb eine Arbeitsmedizinerin oder einen Arbeitsmediziner hat, müssen Sie auch diese Person informieren. Sie beurteilt, ob der Arbeitsplatz für eine Schwangere geeignet ist oder angepasst werden muss.