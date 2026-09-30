Vergaberechtsnovelle: Was Expert:innen Unternehmen raten

Doch zunächst sind für heimische Auftragnehmer die Bestimmungen des novellierten Vergabegesetzes relevant. Konkret sind in § 20 Abs. 5 bis 7 BVergG 2026 die Grundsätze für eine nachhaltige Beschaffung ­festgelegt – und zwar die Förderung der Umweltgerechtheit, die Förderung von sozialpolitischen Belangen und die Förderung von Innovation. Öffentliche Auftraggeber müssen demnach ausdrücklich auf die Nachhaltigkeit der zu beschaffenden Leistung Bedacht nehmen. Was das EU-Recht mit dem Green Deal, dem Clean Industrial Deal, dem Aktionsplan Kreislaufwirtschaft oder der Ökodesign-Verordnung vorgezeichnet hat, steht nun auch klar im österreichischen Gesetz.

Neu ist die Möglichkeit nachhaltiger Vergabe nicht. Neu ist der klare gesetzliche Auftrag, sie zu nutzen. „Wir sehen in unseren Beratungen seit Jahren: Wer Lebenszykluskosten und Kreislaufwirtschaft früh und rechtssicher einbaut, spart sich später Diskussionen und Verzögerungen“, fasst Vergaberechtsexperte Martin Schiefer von der Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte zusammen. „Das ist gute Vergabepraxis und steht im Gesetz.“

Neben dem Beispiel von Dogudans Catering-Unternehmen Do & Co sind die Auswirkungen in der Praxis durchaus weitreichend: Bei der Beschaffung eines Fuhrparks etwa kann ein Auftraggeber nicht nur den Anschaffungspreis vergleichen, sondern auch die Elektrifizierungsquote, den Energieverbrauch, Emissionen, Rollgeräusche sowie die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer zur Entscheidung heranziehen.

Bei Bauprojekten wiederum können etwa der Einsatz ressourcenschonender oder recyclingfähiger Baustoffe, die Energieeffizienz eines Gebäudes, Transportwege oder Konzepte zur Wiederverwendung von Materialien eine Rolle spielen. Und bei IT-Beschaffungen können insbesondere Energieverbrauch, Reparierbarkeit, Lebensdauer der Geräte oder Rücknahme- und Recyclingkonzepte berücksichtigt werden.

Vergaberechtsexperte Heid zu den Konsequenzen: „Der niedrigste Anschaffungspreis wird bei öffentlichen Beschaffungen zunehmend zu kurz greifen. Entscheidend wird stärker, welche Kosten und Umweltauswirkungen eine Leistung über ihren gesamten Lebenszyklus verursacht.“

Die neuen Regeln bedeuten allerdings nicht, dass bei jeder Ausschreibung ein grünes, soziales oder innovatives Zuschlagskriterium zur Bewertung der abgegebenen Angebote neben dem Preis verpflichtend vorgesehen werden muss. Welche dieser nachhaltigen Kriterien bei der Beschaffung konkret herangezogen werden, kann anhand des Einzelfalls nach sachlichen Kriterien entschieden werden. Schließlich gibt es oft Aufträge mit spezifischen Herausforderungen, die unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.

Öffentliche Auftraggeber haben dabei einen gewissen Ermessensspielraum – den sie allerdings nicht ausreizen sollten. Für CMS-Vergaberechtsexperten Elsner lässt der Gesetzgeber eine klare Präferenz für umweltgerechte und nachhaltige Spezifikationen und Bedingungen im Leistungsvertrag erkennen: „Würden bei der Festlegung des Auftragsgegenstandes ökologische oder nachhaltige Aspekte nur unzureichend berücksichtigt, wird dieser Fehler in einem nachfolgenden Prozess auch durch noch so wirksame Zuschlagskriterien oder Ausführungsbedingungen nicht oder kaum mehr korrigiert werden können.“

Wesentlich für Auftragnehmer der öffentlichen Hand wird künftig auch sein, dass sie die Nachhaltigkeit ihrer Leistung entsprechend nachweisen können. Nach Art. 98 Abs. 3 des BVergG 2026 müssen Zuschlagskriterien spezifisch, objektiv und messbar sein. Für Unternehmen heißt das: Nicht ein grünes Mäntelchen zählt, sondern der konkret belegbare Mehrwert, der sich in einer Ausschreibung bewerten lässt. Matthias Öhler von der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schramm Öhler: „Für Unternehmen wird entscheidend sein, Nachhaltigkeit nicht nur zu versprechen, sondern messbar zu machen. Wer geringeren Energieverbrauch, längere Lebensdauer oder bessere Reparierbarkeit anbieten kann, sollte diese Vorteile so dokumentieren können, dass sie in einer Ausschreibung objektiv bewertet werden können.“