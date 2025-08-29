USA beendeten Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt

Bevor die Zollfreiheit von Seiten der USA aufgehoben worden ist, hatten bereits internationale Postdienste in den vergangenen Wochen vorsorglich Sendungen in die USA eingeschränkt. Das Weiße Haus will, dass sie stattdessen mehr Informationen zum Inhalt erfassen. Auch die Österreichische Post hat mit 26. August die Zustellung von Paketen in die USA vorerst großteils eingestellt. Ausgenommen sind Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 Dollar, die auch als Geschenk gekennzeichnet sind. Dokumentensendungen sind von diesen Regelungen ebenfalls nicht betroffen. Außerdem können weiterhin Warensendungen mit dem Produkt „Post Express International“ in die USA versendet werden, da diese einer anderen Abfertigungsart unterliegen.

Trump begründete den Schritt unter anderem damit, dass in nach der sogenannten „De-Minimis“-Regelung zollfreien Paketen in großem Stil gefährliche Drogen in die USA geschmuggelt worden seien. In den vergangenen Jahren waren zollfreie Paketlieferungen unter anderem dank Plattformen wie Temu und Shein stark gestiegen.