Warum die Spritpreisbremse kaum wirkte

Es war ein drastischer politischer Preiseingriff in einen freien Markt – mit überschaubarem Erfolg. Ab 1. April wollte die Regierung mit einer erzwungenen Senkung im Großhandel um fünf Cent je Liter der Spritpreissteigerung an den Tankstellen entgegenwirken (vulgo „Margenbegrenzung“, neben Preis-runter-Garantie und Mineralölsteuersenkung).

Doch wie sich jetzt an den Vergleichswerten für Diesel in der europäischen Spritpreisdatenbank zeigt, hat nicht die Politik den Spritpreis ausgebremst, sondern der Mineralölhandel die Politik: So sind die Netto-Tankstellenpreise in Österreich in der entscheidenden Vergleichswoche zwischen März und April wundersam gestiegen. Eine Woche lang lagen sie – siehe Grafik – knapp über dem gesamteuropäischen Durchschnitt. Nach der erzwungenen Senkung landeten sie wieder auf dem Niveau, wo sie seit Jahresbeginn ohnehin waren: knapp unter dem europäischen Schnitt. Bei Super gab es eine ähnliche, weniger deutliche Entwicklung.