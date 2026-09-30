Biogena: Verschmelzung von Invest und Good Vibes abgesegnet

Ebenso wurde beschlossen, das Grundkapital um bis zu 3,5 Mio. Euro auf bis zu 100,9 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. neuer Stückaktien zu erhöhen. Mit der Eintragung der Verschmelzung erlischt die Biogena Group Invest und ihre Aktionäre werden Aktionäre der Biogena Good Vibes.