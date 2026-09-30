Industrie und Bau mit deutlich mehr Umsatz im Juni

"Nach einem durchwachsenen Mai gewann die Entwicklung im produzierenden Bereich im Juni 2026 wieder spürbar an Dynamik", sagte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, laut Aussendung. Die Industrie erwirtschaftete dabei im Juni Umsätze in Höhe von 28,8 Mrd. Euro und damit um 10,8 Prozent mehr als im Juni 2025. Die Erlöse im Bausektor lagen bei 5,9 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 8,6 Prozent entspricht.

Der produzierende Bereich umfasste im Juni 80.677 Unternehmen mit insgesamt 989.323 unselbstständig Beschäftigten. Ein Unternehmen setzte somit im Durchschnitt mit zwölf Mitarbeitenden rund 430.000 Euro um. Die Beschäftigung war dabei sowohl in der Industrie (-1,3 Prozent) als auch im Bausektor (-1,8 Prozent) rückläufig, während die geleisteten Arbeitsstunden in beiden Bereichen zulegten.