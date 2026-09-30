Asta Energy Solutions: ETV hat 500.000 Aktien untergebracht

Die Erlöse sollen zum Teil zur Erfüllung der vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG verwendet werden. Nach Abschluss der Platzierung halten ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH gemeinsam weiterhin rund 51,2 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft und bleiben deren Mehrheitsaktionäre. Der Free Float habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht.

"Die Transaktion ermöglicht es uns, die angekündigte vertragliche Earn-out-Verpflichtung im Zusammenhang mit der Akquisition von Asta teilweise zu finanzieren und gleichzeitig den Free Float sowie die Liquidität der Aktie zu erhöhen", wird Tojner in einer Aussendung zitiert.