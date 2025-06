ÖBAG-Vorständin Hlawati: „Ich stehe sicher nicht auf der Bremse“

Edith Hlawati :

Das stimmt, weil es sehr kostenintensiv ist. Aber wir können schon was beitragen. Die A1 Telekom beschäftigt sich damit intensiv und ist bei Cloud-Technologien sehr weit. Erwähnen möchte ich noch ein ganz anderes Projekt, an dem mir viel liegt: Towers of the Future. Da wird zusammen mit der TU Wien an Mobilfunktürmen ohne Stahl und ohne Beton gearbeitet. Kooperationen dieser Art bei Forschung und Entwicklung fördert die ÖBAG jetzt verstärkt. Unsere Unternehmen freuen sich, dass sie gescheite Leute kriegen. Die Unis freuen sich, dass sie hochwertige Praktika anbieten können. Wir müssen hierzulande unbedingt mehr in die jungen Talente investieren.