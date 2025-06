Wohin Österreichs Industrie steuert

Erst was weg ist, beginnt man zu vermissen – aber dann ist oft die Chance vertan, um es zurückzuholen. Damit es Österreich nicht auch mit seiner einst stolzen Industrie so ergeht, werden spät, aber doch nun die Verantwortlichen der Republik aktiv.

Die Sache eilt, denn die Schrumpfung ist bedrohlich. Um fast zwölf Prozent ist der inflationsbereinigte Wert aller produzierten Waren im verarbeitenden Gewerbe seit Ende 2022 gesunken, zeigt eine Auswertung des Thinktanks Agenda Austria. Der Dezember 2024 lag sogar um 9,5 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Nirgendwo in Europa ist der Output so stark zurückgegangen. Jahrzehntelang Motor des Wohlstands, scheint die Erfolgsstory der Industrie 2022 gerissen zu sein.

Am 16. Mai vormittags traf sich im Wirtschaftsministerium am Wiener Stubenring eine illustre Gruppe zu einem Kick-off-Meeting, um der Erosion etwas entgegenzusetzen. Mit dabei waren die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung: ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke und Deregulierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn von den Neos. Für einen ökonomischen Problemaufriss sorgten Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien. Eingebunden sind auch die Sozialpartner. Ziel des Prozesses, der von der Plattform „Industrie 4.0“ begleitet wird, ist die Erarbeitung einer umfassenden Industriestrategie für das Land.

Das bei solchen Anlässen übliche Medientamtam fehlte: keine auf Social Media verbreiteten Selfies, keine Presseaussendungen, keine sonstige Information. Offenbar sollen erst gar nicht zu große Erwartungen geweckt werden, das Enttäuschungsrisiko ist hoch.

Hohe Energie-, Lohn- und Bürokratiekosten haben viele Industrieunternehmen in den letzten Jahren an den Rand der Wettbewerbsfähigkeit gebracht. Die eben in Aussicht gestellte Strombonus für die energieintensive Industrie für 2025 und 2026 ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten bei den Investitionen, was das Budget kurzfristig nicht zu stark belastet, sind eine weitere Entlastungsmöglichkeit.

An eine rasche Senkung der Lohnnebenkosten, im Regierungsprogramm ab 2027 vorgesehen, glaubt derzeit niemand mehr. „Im Moment erwarte ich mir da nichts“, bleibt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer realistisch. Für Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer, stehen die begonnen Gespräche somit unter keinem so guten Stern: „Selbst 2027 oder 2028 ist zu spät. Die Unternehmen brauchen jetzt eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten. Sonst braucht man auch keine Strategie.“

Einziger Lichtblick ist, dass bei Löhnen und Gehältern nun auch die Arbeitnehmervertretungen den Ernst der Lage erkannt haben. Die aktuellsten Lohnabschlüsse liegen unter der rollierenden Inflation. Außer im öffentlichen Dienst.