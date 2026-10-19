Was Ivan Krastev und Thomas Arnoldner Europa raten

Ivan Krastev bemüht dazu einen Vergleich: „Die Amerikaner haben einen riesigen Vorteil bei Rüstungstechnologien, sind aber durch billige Drohnen der Iraner trotzdem verwundbar. Das heißt: Auch Europa kann in vielen Feldern mit kleineren, maßgeschneiderten Projekten erfolgreich sein. Es gibt nicht die eine Strategie, die alle unsere Probleme löst.“ Ein wichtiges Asset betont den Vordenker: „Europa ist der größte Strommarkt der Welt. Wenn wir die Infrastruktur schaffen, die eine einfache Umwandlung von Strom in Rechenleistung erlaubt, haben wir viel gewonnen. In jedem Fall sollten wir totale Kontrolle über unseren Elektrizitäts- und Computing-Markt haben. Den Gegnern von Datencentern ist klarzumachen, dass diese Teil der Souveränität sind.“

Und weil selbst Deutschland und Frankreich mittlerweile Nobodys sind, müsse man größer denken: „Es geht um Skalierung. Die EU-Wettbewerbsregeln sollen Monopole verhindern, aber sie behindern, dass Unternehmen entstehen, die sich global behaupten können – und dass sich große Ökosysteme bilden. Durch die Fragmentierung Europas haben wir ja gelernt, Netzwerke zu bilden, Komplexität zu managen. Wir sollten das in einen Vorteil ummünzen. Politisch bin ich kein Freund von Elon Musk, aber die Dimensionen, in denen er agiert, sind beeindruckend. Er wird seine Raketen für Datencenter im Weltraum nutzen.“

Womit sich der Kreis zum Kapitalmarkt schließt: „Bliebe unser Geld hier, könnte man viele gute Ideen am eigenen Kontinent anstatt den Fortschritt der USA finanzieren“, meint Krastev und gibt damit Thomas Arnoldner ein Stichwort: „Wir sind innovativ. Aber wir sind nicht gut, aus kleinen Ideen große Konzerne zu machen. Das Geld dafür wäre da, aber die Europäer selbst glauben offenbar, dass sie woanders bessere Renditen kriegen. Und das liegt nicht nur an der fehlenden Kapitalmarktunion. Was viel zu wenig diskutiert wird: Ist der Business Case attraktiv genug? Zum Beispiel ist es derzeit nicht attraktiv, in Österreich in Glasfaserinfrastruktur zu investieren. Stattdessen fließt öffentliches Geld, was aber nicht funktioniert. Mit zwei Milliarden Euro für den Breitbandausbau wurden so nicht einmal zehn Prozent der Haushalte angeschlossen. Solange wir nur darüber reden, wie wir große Unternehmen besteuern und ihre Profite beschneiden, werden Investoren die USA bevorzugen. Das ist für mich der Schlüssel für Veränderungen. Wir müssten nur umsetzen, was seit vielen Jahren diskutiert wird.“

Obwohl Ivan Krastev über sich sagt, nicht für übertriebenen Optimismus bekannt zu sein, sieht er letztlich auch einiges, was für Europa spricht. Und äußert durchaus Überraschendes: „CEOs von großen Technologiekonzernen sagen mir, dass 20 Prozent der Jobs innerhalb von bis sieben Jahren verloren gehen werden. Behalten sie recht, haben die Europäer plötzlich einen Vorteil, an den nie wer gedacht hat: Wir wissen besser als Amerikaner, was wir tun können, wenn wir nicht arbeiten. Das ist keine Kleinigkeit. Einen Sinn des Lebens abseits der Arbeit zu finden, wird eine große Aufgabe, wenn KI einen Großteil des BIP produziert. Anderenfalls droht die Zerstörung des sozialen Gefüges.“