Wie die Öbag trotz Budgetdruck sinnvoll investieren will

„Es kommt nicht häufig vor, dass wir einen Minister zu Besuch haben“, kommentierte Öbag-Chefin Edith Hlawati bei der Vorstellung der neuen Öbag-Strategie die Anwesenheit von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der seit letzten Jahr politisch für die Staatsholding zuständig ist. „Die Öbag muss mehr als eine Dividendenbringerin sein", leitete Hattmannsdorfer seinerseits den neuen Ansatz ein, mit der die Öbag von der Beteiligungsverwaltung zum aktiven, strategischen Investor werden soll.

Das ist im Kern der neue Strategie: „Die Öbag soll ein Motor für Zukunftsinvestitionen sein – im Interesse Österreichs“, wie Hlawati es formuliert. Klingt erst mal sinnvoll. Wie gut dieser Schritt gelingt, hängt allerdings vom – keineswegs einheitlichen – politischen Willen ab.

Im Rahmen des bestehenden Portfolios, das aktuell einen Wert von 32 Milliarden Euro repräsentiert, werden zusätzliche standortrelevante Investitionen wahrscheinlich darstellbar sein: etwa für den Schwerpunkt Energiesicherheit über den Stromkonzern Verbund und die OMV, für digitale Infrastruktur über die A1 Telekom, die eine „European Cloud – made in Austria“ aufbaut, oder für flächendeckende Logistiksysteme über die Post AG.

Aber schon im „Stammgeschäft“ der Öbag wird die in dem Papier angesprochene Balance zwischen Standortinteressen und Rendite – sprich Dividende, die an den Staat abzuliefern ist – nicht einfach zu halten sein. „Wir agieren nicht im luftleeren Raum", führt Hlawati aus: „Zu glauben, wir könnten eine Milliarde Euro weniger Dividende zahlen und dafür den Netzausbau beschleunigen – so geht das nicht.“. Auch wenn Hattmannsdorfer sich trotz der gravierenden Budgetnotlage dazu bekennt. Man könnte noch mehr beitragen, „würden die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen“, stellt die Öbag-Vorständin schon mal in den Raum.