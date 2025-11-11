Die neue Generation der Jäger:innen

Die Realität sieht inzwischen weitgehend anders aus. In den letzten Jahren hat ein regelrechter Run auf Jagdkarten eingesetzt. Mehr als 140.000 Personen besitzen in Österreich mittlerweile einen Jagdschein – um 14 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Jedes Jahr kommen 5.000 neue Jäger dazu. Bei den „neuen“ Jägern steht keineswegs das Töten von Tieren oder das die Nähe zu Politikern im Vordergrund, wie es Jagdgegner gerne propagieren, sondern die Natur, die Naturkunde und vor allem – das nachhaltig gewonnene Wildfleisch.

„Natürlich gibt es auch ein paar Adabeis auf der Jagd, aber die Zahl liegt im Promillebereich“, ist Franz Mayr-Melnhof-Saurau, seit Jahresbeginn Österreichs oberster Jäger, überzeugt. Und weiter: „Das Schießen ist nur ein Bruchteil unserer Arbeit. Das Hauptinteresse gilt der Natur. Bei der Jagdprüfung wird einem ein großer Querschnitt durch die Naturkunde geboten.“ Seine Aussagen werden auch von jenen sechs Jäger:innen bestätigt, die der trend getroffen hat und nach ihren Motiven, auf die Pirsch zu gehen, befragt hat. „Für mich ist Jagen das Natürlichste überhaupt, weil es der engste Bezug zur Natur ist“, sagt etwa Tono Soravia, Spross des bekannten Immobilienunternehmers Hanno Soravia.

Auch das Image der Jäger in der Öffentlichkeit habe sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, ist sich Mayr-Melnhof-Saurau, der in der Steiermark eines der größten Waldgebiete Österreichs mit 32.400 Hektar verwaltet, sicher. Eine kürzlich unter der Bevölkerung durchgeführte Umfrage zeigt, dass 87 Prozent der Befragten die Jagd befürworten. Dazu hätten auch, so der Bundesjägermeister, die Initiativen der heimischen Jägerschaft beigetragen, die Plattform jagdfakten.at, die seit letztem Jahr laufende Info-Kampagne „Das ist Jagd“ und die App „Wildes Österreich“, die Jäger und potenzielle Wildfleischkäufer zusammenführt.

Auch das althergebrachte Bild des heimischen Jägers scheint sich allmählich zu verändern. Weg vom älteren, ländlich geprägten Mann, hin zu mehr Frauen und zu einer jüngeren, auch urbanen Zielgruppe. Mittlerweile liegt der Frauenanteil unter heimischen Jägern bereits bei 14,7 Prozent. Tendenz deutlich steigend. In den Jagdkursen, die meist rasch ausgebucht sind, liegt die Frauenquote oft sogar über 20 Prozent. Laut Auskunft von Jagd Österreich ist das Durchschnittsalter unter Jägern in den letzten zehn Jahren um fünf Jahre auf 47 Jahre bei Frauen und 54 bei Männern zurückgegangen. Auch Eva Erlacher, Anwältin, die Jagdrecht selbst unterrichtet, registriert den Wandel: „Die Jagd ist zwar immer noch männerdominiert, aber man merkt in den Kursen stark, dass immer mehr Frauen Interesse an dem Thema haben.“ Diesen Beobachtungen schließt sich Sandra Bauernfeind, Geschäftsführerin von Heimat Österreich, an. In ihrem Kurs waren sogar fast die Hälfte der Schüler Frauen: „Frauen sind mutiger geworden, die Zeiten, in denen Frauen ihr Leben abgegeben haben, als sie geheiratet haben, sind vorbei“, sagt sie.

An dem Wandel hin zu jüngeren Interessenten haben auch die mittlerweile zahlreichen Jagd-Influencer einen nicht unwesentlichen Anteil. Anwältin Erlacher ist unter „Austrian Huntress“ auf Instagram zu finden und hat bereits mehr als 21.000 Follower. „Als ich damit begonnen habe, wollte ich zeigen, dass Frauen auch auf die Jagd gehen, und den Leuten in der Stadt das Gefühl der Natur in Österreich weitergeben“, sagt die Mutter zweier kleiner Kinder. Sie hat auf ihrem Kanal auch keine Scheu, sich mit dem von ihr erlegten Wild, egal ob Gams oder Rehbock, abzubilden. Die Kritik daran, so Erlacher, habe sich bislang in Grenzen gehalten. Inzwischen sind viele Influencer auf das Thema Jagen aufgesprungen. In Deutschland etwa zählt die bekannte Jagd-Influencerin mrs_artemis mehr als 175.000 Follower.