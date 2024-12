Die Kalamitäten beim deutschen Raiffeisen-Lagerhauskonzern BayWa schlagen nun voll auf ihre Hälfte-Tochter Raiffeisen Ware Austria (RWA) in Österreich durch. Der nach Bayern abkommandierte Reinhard Wolf muss in München nun einen harten Personalschnitt umsetzen. Die BayWa gab bekannt, dass laut Sanierungskonzept von Roland Berger in den nächsten drei Jahren jede sechste Stelle in Deutschland gestrichen werden soll, das sind 1.300 von insgesamt 8.000 Vollzeitarbeitsplätzen in der börsennotierten Kerngesellschaft des Konzerns. Wolf war bisher schon im BayWa-Vorstand vertreten und hatte die Entwicklung mitverfolgt: „Wir gehen jetzt daran, das Strategiepapier durchzuarbeiten, das Backing der Eigentümer haben wir.“

Den zweiten großen Problembereich sieht er im Bereich Bau, Haus & Garten: „Die mangelnden Investitionen der Immobilienwirtschaft betreffen unser Geschäft direkt, auch wenn ich mir da ab 2026 wieder einen Aufwärtstrend erwarte.“ Auch auf den internationalen Agrarmärkten sieht er Handlungsbedarf für einen Agrarhändler wie die BayWa: „Stellen Sie sich nur vor, wie sich die Größenverhältnisse in der Landwirtschaft ändern, mein Vater ist noch mit einem 15-PS-Traktor maximal zwei, drei Kilometer zum nächsten Feld gefahren.“