Bei Biodiversität denkt man schnell an bunte Blumenwiesen und viele Schmetterlinge – und immer noch herrscht bei vielen die Ansicht, das sei nett anzuschauen, aber ökonomisch nicht besonders relevant. Ein Irrtum: Die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu erhalten, hat auch konkrete wirtschaftliche Auswirkungen. „Ohne Biodiversität gibt es keine Landwirtschaft, gibt es keine Produktion von Lebensmitteln“, betont Bio-Bauer Franz Haslinger. Und auch für Investoren, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, ist Biodiversität ein Thema: „Bei unseren Screenings achten wir auch darauf, welche Unternehmen Biodiversität schädigen“, sagt Jörg Moshuber von der Fondsgesellschaft Amundi, „dann suchen wir als Investoren gezielt den Kontakt mit dem Management, um den Schutz der Artenvielfalt in den Fokus zu rücken.“ Ein Gespräch über Artenvielfalt, wie man sie messen kann, was sie bedroht – und was zu ihrem Schutz notwendig ist.