Gemeinsam mit einem Überbrückungskredit von 272 Millionen Euro durch die Hausbanken des Münchner Traditionskonzerns stehen den Bayern nun wieder 550 Millionen Euro an frischem Geld zur Verfügung, 500 weitere Millionen werden bis Jahresende aufgetrieben, so die jüngsten ad-Hoc-Mitteilungen der Baywa. Die Verschnaufpause ist nur kurz, im September 2025 läuft ein weiterer Konsortialkredit bis zu zwei Milliarden Euro aus.

Mit der neuen Finanzierung sind freilich weder BayWa noch RWA aus dem Schneider. Laut Sanierungsberater Roland Berger müssen jetzt auch drastische Kostenmaßnahmen von Mitarbeiterabbau, über Standortschließungen bis hin zur Trennung von Beteiligungen gesetzt werden. Allen voran dürfte dabei ein Mehrheitsanteil an der Ökoenergietochter Baywa r.e. an den Schweizer Mitgesellschafter EIP gehen. In Österreich würden sich etwa die Mehrheit an der Kärntner Unsere Lagerhaus WGH (hier hat die Kärntner Lagerhausgenossenschaft ein Vorkaufsrecht) für einen Notverkauf eignen, oder via RWA ein Hälfteanteil an der Austria Juice GmbH, einer Tochter des Zuckerkonzerns Agrana und erfolgreichem Zulieferer für die Fruchtsaftindustrie weltweit. Die RWA-Tocher Solar-Solutions wurde sicherheitshalber gleich in die RWA hineinfusioniert.