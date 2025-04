Die Österreich-Pläne des deutschen Biobauernverbands Naturland

Das könnte klappen. Viele Biolandwirten stehen in Österreich vor einer paradoxen Situation: Die lokalen Erlöse sind angesichts immer höherer Kosten für Energie, Personal oder Betriebssmittel wenig befriedigend, obwohl die Nachfrage nach Bioqualität im Handel anzieht und die Zahl der Biobetriebe gleichzeitig abnimmt. Zudem fühlen sich die Biobauern auch von anderer Seiten in die Mangel genommen. Die EU etwa verlangt immer bürokratischere Regeln wie Flächenstilllegungen, um die Artenvielfalt am Acker sicherzustellen. Was für konventionelle Kollegen noch Sinn macht, ist für Biolandwirte unverständlich, die schon ihrer Bio-Wirtschaftsweise wegen strengste Diversitätsrichtlinien einhalten.

In der Situation kann Naturland ein durchaus attraktives Angebot machen: Der Knappheitseffekt für Bioware schlägt am deutschen Markt bereits in höhere Preise für den landwirtschaftlichen Rohstoff durch. Und Aldi, Rewe & Co. versuchen aktiv, Mengen aus Österreich für den deutschen Markt zu gewinnen, zumal man weitere Verknappungen erwartet, speziell im Milchbereich.