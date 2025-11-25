Neuer Streit um das AMA-Biosiegel

Bei den Versuchen, ihr bei Herstellern und im Handel weit verbreitetes Bio-Siegel einer Neubewertung zu unterziehen – samt neuem Werbeauftritt –, stößt die staatliche AMA-Marketing auf Widerstand unter Agrarfunktionären. Speziell dem Biobauernverband Bio Austria stößt der Plan sauer auf. Der bisherige Platzhirsch am Markt nimmt der AMA übel, dass diese bei ihren Bemühungen auch den in Österreich jüngst sehr aktiven deutschen Mitbewerber Naturland als Grundlage für das Bio-Siegel gelten lassen will.

Für den Relaunch pocht die AMA allerdings auf die gegenseitige Anerkennung der nur leicht variierenden Produktionsrichtlinien unter den zerstrittenen Bauernverbänden, auch weil ihr darauf aufbauendes Produktesiegel dann mit doppelter Schlagkraft auftreten kann. Es geht um die Lieferketten aus Rohstoffimporten, Futtermittel oder Tierwohlkriterien. Besonders bei letzterem sei Naturland kritischer als Bio Austria bisher, heißt es. Diese hingegen wehrt sich umgekehrt dagegen, dass andere Verbände von ihrem gut geölten Importkontrollsystem profitieren sollten.