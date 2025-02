Die großen Förderbrocken - wo wirklich etwas zu holen ist

Als unverzichtbar für die Bemühungen, innovationsintensive Unternehmen nach Österreich zu holen bzw. Forschungstätigkeit anzukurbeln, wird bislang die Forschungsprämie angesehen, mit der für eigenbetriebliche und Auftragsforschung 14 Prozent der Aufwendungen auf dem Abgabenkonto gutgeschrieben werden können. Der große Erfolg lässt sich an der Höhe der – geschätzten – Steuer-Mindereinnahmen ablesen: Nach 891 bzw. 759 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 kletterte der Wert 2023 auf 1,3 Milliarden Euro. In den geleakten Verhandlungsprotokollen zwischen FPÖ und ÖVP war zu lesen, dass sich Blau-Schwarz sogar auf eine nochmalige, zwischenzeitliche Erhöhung dieser Maßnahme geeinigt hatte.