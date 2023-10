Von den 30 Ländern, die zu CEECA gehören, gibt es in 16 eigene Landesgesellschaften. Gerade hat eine neue Chefin in Serbien angedockt. Insgesamt stehen in der Region vier Frauen an der Spitze. Im Senior Management, wo Wehsely tätig ist, sieht es in Sachen Diversität ähnlich aus. Aber es gebe das Ziel, den Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2030 weiter zu er­höhen.

Dass es in der Wirtschaft Quoten braucht, steht für sie außer Frage. „Ich bin aus meiner Erfahrung als Frau und ehemalige Politikerin überzeugt, dass die Quote das einzige strukturelle Mittel gegen strukturelle Benachteiligung ist“, sagt Wehsely, die als Mentorin junge Frauen auf ihrem Karriereweg begleitet – so wie sie damals selbst von Expolitikerin und Siemens-­Personalvorständin Brigitte Ederer begleitet wurde. „Brigitte Ederer ist eine gute Freundin. Als ich eine junge Frau war, war sie eine wichtige Bezugsperson für mich, weil sie mir ehrliches Feedback gegeben hat“, sagt die Managerin, die aktuell das globale Gremium für Diversität, Gleichheit und Inklusion des Konzerns leitet.

Ihre Devise in Sachen Diversität: „Gleichberechtigung haben wir dann erreicht, wenn genauso viele mittelgute Frauen in Führungspositionen sind, wie es dort heute mittelgute Männer gibt.“