Zurich bleibt auf Wachstumskurs

Das operative Ergebnis bei der Allianz legte nach Angaben vom Mittwoch um 6,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,52 Milliarden Euro zu. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten mit lediglich 4,36 Milliarden Euro gerechnet. Das gesamte Geschäftsvolumen verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 53 Milliarden Euro. "Wir haben an die Dynamik eines hervorragenden Jahres 2025 angeknüpft", sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre. Der Versicherer sieht sich damit auf Kurs, seine Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Allianz hat sich einen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro vorgenommen, plus/minus eine Milliarde Euro.

Bei Zurich sanken trotz des Wachstums im Gesamten in der Lebensversicherung die Neugeschäftsprämien auf vergleichbarer Basis jedoch um 15 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende März bei 265 Prozent. Analysten hatten einer firmeneigenen Umfrage zufolge mit 262 Prozent gerechnet. Konzerngewinnzahlen werden für das erste und dritte Quartal nicht bekanntgegeben.