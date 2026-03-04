Zölle belasten Volvo-Absatz

Das Unternehmen begründete den Rückgang mit schwierigen Marktbedingungen. Belastend hätten sich Zölle und ungünstige regulatorische Entwicklungen ausgewirkt, insbesondere in den USA. Zudem habe das verlängerte Neujahrsfest in China das Ergebnis gedrückt. "Wir freuen uns jedoch über das stetige Wachstum beim Absatz unserer vollelektrischen Autos", hieß es in der Mitteilung. Die Volvo-Aktie legte im frühen Handel um knapp ein Prozent zu. Der Konzern will am 29. April seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen.