Wachstum in Europa und USA bringt Sixt Rekordumsatz

Wichtigster Wachstumsmarkt war Europa - ohne Deutschland - mit einem Plus von 12,6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. In den USA ging es trotz Gegenwinds durch den schwachen Dollar um 4,1 Prozent auf 1,4 Milliarden nach oben, in Deutschland um 2,8 Prozent auf 1,2 Milliarden. Auch die Fahrzeugflotte wuchs: Im Jahresdurchschnitt waren es 196.900 Autos, 6,9 Prozent mehr als 2024.

"In der aktuellen Marktsituation ist ein Umsatzrekord nicht selbstverständlich – zumal wir nicht um jeden Preis, sondern profitabel wachsen", betont Alexander Sixt, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Konstantin leitet. Auch 2026 will Sixt insbesondere in den USA und Europa außerhalb Deutschlands zulegen.

Kritisch äußerte sich Sixt zu einer möglichen Flottenquote für Elektroautos. "Es gibt in Europa Bereiche, in denen es schlicht an Ladeinfrastruktur mangelt", betont er. "In Süditalien ist ein Elektroauto für Urlauber einfach nicht praktisch." Dabei glaube Sixt grundsätzlich an die Elektromobilität: "Wir sind ja einer der größten Elektroflottenbetreiber Europas", sagt der Firmenchef. "Sie wird sich auf Dauer auf jeden Fall durchsetzen – allerdings braucht es dazu die nötige Schnelllade-Infrastruktur und keine staatliche Verordnung."