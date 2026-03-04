Evonik mit Umsatzrückgang

©APA/APA/AFP/PAU BARRENA
Der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik hat 2025 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und will seine Dividende kürzen. Wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz um sieben Prozent auf rund 14,1 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte rund 1,9 Mrd. Euro.
von
Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Konzerngewinn von 265 Mio. Euro. Den Anteilseignern soll eine um 17 Cent auf 1,00 Euro je Aktie reduzierte Dividende gezahlt werden.
Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 13,3 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch das Infrastruktursegment, das einen bereinigten operativen Verlust (EBIT) von 233 Mio. Euro auswies. Die beiden anderen Sparten Advanced Technologies und Custom Solutions arbeiteten hingegen profitabel.