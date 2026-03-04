Evonik mit Umsatzrückgang

Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Konzerngewinn von 265 Mio. Euro. Den Anteilseignern soll eine um 17 Cent auf 1,00 Euro je Aktie reduzierte Dividende gezahlt werden.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 13,3 Prozent. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch das Infrastruktursegment, das einen bereinigten operativen Verlust (EBIT) von 233 Mio. Euro auswies. Die beiden anderen Sparten Advanced Technologies und Custom Solutions arbeiteten hingegen profitabel.