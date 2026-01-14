Zinsüberschuss bescherte Bank of America mehr Gewinn

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Mrd. US-Dollar (6,5 Mrd. Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.

von APA