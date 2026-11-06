Abo

Wolken über Börsengang von KI-Firma Anthropic

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Anthropics Börsengang unter schlechten Voraussetzungen
 © AFP, JOEL SAGET, APA, APA/APA/AFP/JOEL SAGET/JOEL SAGET
©AFP, JOEL SAGET, APA, APA/APA/AFP/JOEL SAGET/JOEL SAGET
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Potenzielle Investoren zweifeln Insidern zufolge an dem Zeitplan für den mit Spannung erwarteten Börsengang des KI-Startups Anthropic. Die für kommende Woche geplante Werbetour bei Geldgebern für eine Erstnotiz im November stehe auf der Kippe, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag (Ortszeit). Die Investoren drängen demnach auf eine niedrigere Bewertung als die zuletzt diskutierten 1,5 Billionen Dollar.

von

Anthropic müsse möglicherweise einen größeren Preisnachlass gewähren, um sich Zusagen zu sichern. Die Anleger verwiesen dabei auf die anhaltenden Quartalsverluste des Unternehmens und dessen hohe finanzielle Verpflichtungen beim Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI). Anthropic lehnte eine Stellungnahme ab.

Hintergrund der Zurückhaltung ist der stärkste Ausverkauf bei Technologiewerten seit einem Jahr sowie Unsicherheiten nach den US-Kongresswahlen vom Dienstag. Zudem warten die Investoren auf die Umsatzzahlen von Anthropic für Oktober, die das Unternehmen in seinem aktualisierten Börsenprospekt zunächst offengelassen hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass in mehreren US-Bundesstaaten bei Abstimmungen Initiativen zur Beschränkung von Rechenzentren erfolgreich waren. Eine Verschiebung der voraussichtlich 100 Milliarden Dollar schweren Emission könnte die Sorgen um die gesamte KI-Branche anfachen und den breiteren Aktienmarkt belasten. Noch vor einiger Zeit hatten Investoren mit einem Börsengang von Anthropic im Oktober und einer Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar gerechnet.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!