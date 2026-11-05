Das Geschäftsvolumen - einschließlich der durchgeleiteten Software-Erlöse - schnellte um 19 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro hoch. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", hieß es.

Der Auftragsbestand sei auf einem Rekordniveau, erklärte Bechtle. Für Geschäftsvolumen und Umsatz bleibe es dennoch bei den bisherigen, ebenfalls im Sommer erhöhten Prognosen für das laufende Jahr: Der Umsatz soll um 5 bis 10 Prozent zulegen, das Geschäftsvolumen um mehr als zehn Prozent.