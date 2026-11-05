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lBechtle erwartet mehr als zehn Prozent mehr Gewinn

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Auftragsbestand auf Rekordniveau
 © Bernd Weißbrod, APA, dpa
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Der deutsche IT-Dienstleister Bechtle hat nach einem erfolgreichen dritten Quartal die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Der Gewinn vor Steuern soll 2026 um mehr als 10 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bisher hatte Bechtle mit 5 bis 10 Prozent mehr gerechnet. Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Steuern um 14 Prozent auf 92 Mio. Euro.

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Das Geschäftsvolumen - einschließlich der durchgeleiteten Software-Erlöse - schnellte um 19 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro hoch. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", hieß es.

Der Auftragsbestand sei auf einem Rekordniveau, erklärte Bechtle. Für Geschäftsvolumen und Umsatz bleibe es dennoch bei den bisherigen, ebenfalls im Sommer erhöhten Prognosen für das laufende Jahr: Der Umsatz soll um 5 bis 10 Prozent zulegen, das Geschäftsvolumen um mehr als zehn Prozent.

ARCHIV - 26.07.2024, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das Logo des IT Unternehmens Bechtle ist vor einem, Standort in Stuttgart angebracht. (zu dpa: «IT-Dienstleister Bechtle verdient 2024 weniger») Foto: Bernd Weißbrod/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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