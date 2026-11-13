Das verarbeitende Gewerbe, digitale Dienstleistungen und Exporte profitieren demnach zudem von KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen. Auch die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung stärken die Konjunktur. Diese Faktoren dürften das Wachstum aus Sicht der EZB auf kurze Sicht weiter stützen.

Das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone profitierte im Sommer von einem Wachstumsschub in Irland - hier waren es satte 5,5 Prozent. Wegen der Präsenz von internationalen Großkonzernen, die den Standort aus steuerlichen Gründen wählen, kommt es in der irischen Wirtschaft immer wieder zu starken Schwankungen bei den BIP-Daten.

Zu den Wachstumslokomotiven im Währungsraum zählte in Sommer auch Spanien: Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone erzeugte im dritten Quartal ein Plus von 0,6 Prozent, wozu der boomende Tourismus beitrug. Europas größte Volkswirtschaft Deutschland schaffte dagegen nur ein Wachstum von 0,2 Prozent - denselben Wert weist Eurostat für Österreich aus (zweites Quartal: minus 0,1 Prozent, erstes Quartal plus 0,3 Prozent). Die französische Wirtschaft schrumpfte um 0,1 Prozent, und in Italien kam es zu einer Stagnation.