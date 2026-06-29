Neues KI-Tool für Erstauskunft zu Rechtsthemen

Die Plattform Alawyer wurde von Gründer Wolfgang Deutschmann entwickelt, sie soll der breiten Masse den Zugang zum Recht erleichtern. „Wir wenden uns damit gezielt an Nicht-Juristen und wollen den Zugang zum Recht demokratisieren“, sagt der 34-jährige Grazer im Gespräch mit dem trend. Zu dieser Demokratisierung gehört auch ein verglichen mit anderen rechtlichen KI-Plattformen günstiges Abo-Modell. Ab 25 Euro im Monat ist man dabei. Dafür beantwortet Alawyer zwischen 30 und 50 Rechtsfragen. Diese Rechtsfragen gehen sogar bis zum Aufsetzen von Dokumenten oder der rechtlichen Überprüfung von umfangreichen Verträgen (bis zu 1000 Seiten).

In der Testphase, an der auch Anwälte, Unternehmer und Studenten teilgenommen haben, lieferte das Tool gute Ergebnisse. „Die Trefferquote liegt bei 90 bis 95 Prozent“, berichtet Deutschmann. AIawyer wurde davor auch mit vielen Rechtsquellen gefüttert: vom Firmenbuch über das Grundbuch, FinDok, Ris, Eurolex und Fachliteratur ist alles dabei. Dabei will Deutschmann sein Tool weit über die heimischen Grenzen hinaus anbieten. Elf Jurisdiktionen sind vom Tool bereits umfasst. „Wir wollen bis Jahresende 1000 Unternehmen gewinnen“, gibt der Gründer die Marschrichtung vor.