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USA: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet

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Wachstum von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat
 © GETTY IMAGES NORTH AMERICA, SCOTT OLSON, Apa
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In den USA ist die Industrieproduktion im Juli etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,2 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

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Allerdings war die Produktion im Vormonat stärker gestiegen als erwartet. Im Juni legte sie um revidierte 0,3 Prozent zu. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden. Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent.

Die Geschäfte der US-Industrie liefen zuletzt so gut wie seit über vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Juli auf 55,6 Punkte, nach 53,3 Zählern im Juni, wie das Institute for Supply Management (ISM) zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Gestützt wurde der Aufschwung durch Vorzieheffekte: Unternehmen bestellten frühzeitig, um höhere Preise und Lieferengpässe im Zuge des Iran-Krieges zu vermeiden. Zudem schob der Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) das Geschäft im Technologiesektor an.

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