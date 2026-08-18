USA: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet

Allerdings war die Produktion im Vormonat stärker gestiegen als erwartet. Im Juni legte sie um revidierte 0,3 Prozent zu. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden. Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent.

Die Geschäfte der US-Industrie liefen zuletzt so gut wie seit über vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg im Juli auf 55,6 Punkte, nach 53,3 Zählern im Juni, wie das Institute for Supply Management (ISM) zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Gestützt wurde der Aufschwung durch Vorzieheffekte: Unternehmen bestellten frühzeitig, um höhere Preise und Lieferengpässe im Zuge des Iran-Krieges zu vermeiden. Zudem schob der Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) das Geschäft im Technologiesektor an.