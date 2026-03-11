Europas Leitbörsen etwas schwächer, Euro-Stoxx-50 -0,47%

Der Eurozone-Leitindex Euro-Stoxx-50 sank zu Mittag um 0,47 Prozent auf 5.810 Punkte. In Frankfurt fiel der DAX 0,83 Prozent auf 23.769 Einheiten. Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 um 0,57 Prozent auf 10.353 Punkte nach. Der Schweizer SMI büßte 0,67 Prozent auf 12.977,46 Zähler ein.

Tiefere Rohölnotierungen konnten an den Aktienmärkten nicht beflügeln. Die Internationale Energieagentur (IEA) bereitet angesichts des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran die Freigabe von bis zu 400 Mio. Barrel Erdöl und Öl-Produkten aus nationalen Sicherheitsreserven vor. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern. Dies wäre die größte Freigabe von Öl-Reserven in der Geschichte der IEA.

Vergleichsweise gut hielten sich Einzelhandelstitel. Gewinne des Schwergewichts Inditex stabilisierten den Sektor. Der spanische Textilhändler hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen zudem darauf, dass sich das laufende Geschäft im Februar und Anfang März besser als erwartet entwickelt habe. Die Aktie der Zara-Mutter sei günstig bewertet und biete derzeit eine interessante Einstiegsgelegenheit. Inditex stiegen um 2,2 Prozent.

Auf der Verliererseite standen dagegen diejenigen Sektoren, die unter dem Ölpreisanstieg und dessen Folgen am stärksten leiden. "Am einfachsten lässt sich dies derzeit bei den Fluggesellschaften erkennen, die unter erheblich gestiegenen Kerosinpreisen leiden", so Lipkow. "Diese Kausalität zieht sich durch weitere Sektoren, von der Logistik bis hin zur Chemiebranche." Deutlich im Minus standen auch die zinssensiblen Immobilienwerten, die unter den Inflationssorgen und den damit verbunden Zinsängsten litten.

Verluste von fast zwei Prozent mussten die Aktionäre der Lufthansa einstecken. Neben den kriegsbedingten Turbulenzen müssen sie verkraften, dass die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für diesen Donnerstag und Freitag zu einem Streik aufgerufen hat.