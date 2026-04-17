Wiener Börse schließt nach Hormuz-Öffnung fester

Nach einem lange lustlosen Handelsverlauf kletterte der österreichische Leitindex nach der Meldung bis auf ein Allzeithoch von gut 5.972 Punkten. Aus dem Handel ging der ATX mit einem Aufschlag von 1,57 Prozent bei 5.957,70 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von rund zweieinhalb Prozent.

Für den ATX Prime ging es am Freitag um 1,59 Prozent auf 2.947,17 Zähler nach oben. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls fester. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent (Juni-Kontrakt), der am Vorabend noch knapp an die Marke von 100 US-Dollar herangereicht hatte, fiel hingegen wieder unter 90 US-Dollar.

Auch aus charttechnischer Sicht spreche derzeit wenig gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, erklärte Erste-Group-Analyst Christoph Schultes bereits vor den jüngsten Neuigkeiten. Demnach könnte der ATX in der kommenden Woche die Marke von 6.000 Punkten in Angriff nehmen. Auch auf fundamentaler Ebene dürfte die nächste Woche richtungsweisend werden, wenn das ATX-Schwergewicht BAWAG sowie die Unternehmen aus der Telekombranche mit ihren Zahlen die heimische Berichtssaison einläuten.

Bei den Wiener Einzelwerten zogen einmal mehr AT&S die Aufmerksamkeit auf sich. Die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers kennen seit Tagen kein Halten mehr und verteuerten sich am Berichtstag noch einmal um gut 13 Prozent auf 84,70 Euro. Allein in dieser Woche erhöhte sich der Aktienkurs um über ein Viertel, während sich der Gewinn seit Jahresbeginn auf gut 163 Prozent beläuft. Seit dem Mehrjahrestief von Ende 2024 hat sich der Aktienkurs mehr als verachtfacht.

Zu einem freundlichen Branchenumfeld gesellten sich für AT&S vor dem Wochenende positive Impulse von Analystenseite. So hob die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Titel bereits zum zweiten Mal in dieser Woche an, diesmal von 82 auf 100 Euro. Analyst George Brown verwies auf die Nachfragedynamik durch agentische KI, wobei sich AT&S in der Branche in einer einzigartigen Position befinde. Denn während der Mitbewerb weiterhin mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen habe, werden die Auslastungsraten in den bestehenden AT&S-Werken voraussichtlich rasch steigen, so Brown.

Einzige Verlierer im Leitindex waren dagegen die Öl- und Versorgeraktien, die von den niedrigeren Energiepreisen belastet wurden. Verbund und OMV büßten 3,9 respektive 3,7 Prozent ein. Deutlich fester schlossen energieintensive Industriewerte wie Wienerberger, die sechs Prozent gewannen. Anteile am Airlinecaterer Do&Co zogen zudem um 5,7 Prozent an.

Weitere Analystenkommentare gerieten in den Hintergrund. Für die Erste Group wurde seitens der Deutschen Bank das Kursziel von 115 auf 117 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Analystin Marlene Eibensteiner erwartet einen soliden Jahresstart. Die Aktien schlossen branchenkonforme 3,1 Prozent fester bei 108,60 Euro.

Auch voestalpine folgten mit plus 4,2 Prozent auf 43,50 Euro dem Sektortrend. Barclays bestätigte "Overweight" und Kursziel von 50 Euro für die Aktien. Die Analysten rechnen für das Schlussquartal 2025/26 mit einem soliden Ergebnis, wobei das EBITDA aber leicht unter dem Mittelwert der Prognose liegen dürfte.

Titel des Ölfeldausrüsters SBO fielen um 2,3 Prozent auf 35,65 Euro. Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research sieht angesichts des jüngsten Kursanstiegs nur noch ein eingeschränktes Aufwärtspotenzial. Er stufte die Aktie daher auf "Hold" ab und hielt an seinem Kursziel bei 39,00 Euro fest.