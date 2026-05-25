Europas Leitbörsen zu Mittag einheitlich klar im Plus

Während der Handel an den Leitbörsen in London und Zürich feiertagsbedingt pausierte, fand er an jenen in Frankfurt, Mailand und Paris statt. Der Euro-Stoxx-50 legte zu Mittag um 1,4 Prozent auf 6.105 Punkte zu. Das Kursbarometer der Eurozone erreichte ein Mehrmonatshoch. Es folgte damit dem starken Wochenauftakt in Asien, den es vor allem in Japan gegeben hatte. Seine bisherige Bestmarke hatte der europäische Leitindex am 26. Februar bei knapp 6.200 Punkten aufgestellt.

Der DAX stieg in Frankfurt am Montag um 1,4 Prozent auf 25.230 Punkte. Der Pariser CAC-40 notierte 1,5 Prozent höher bei 8.234 Einheiten.

Ein Rahmenabkommen sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Der US-Präsident sprach von geordneten und konstruktiven Verhandlungen, dämpfte aber zunächst noch die Hoffnung auf einen ganz schnellen Durchbruch. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen, um keine Fehler zu machen.

"Die Märkte vollziehen derzeit einen raschen Wandel: Sie preisen nicht länger geopolitische Ängste ein, sondern eine potenzielle Friedensdividende", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. Unter den Anlegern mache sich mit dem sinkenden Rohölnotierungen auch Hoffnung breit, dass die inflationstreibende Wirkung des Ölpreises nachlässt.

Aktien von Ölkonzernen konnten dem starken Umfeld nicht folgen, der Sektorindex Stoxx Europe-600 Oil & Gas war der einzige Verlierer in der Branchenwertung. Papiere von Totalenergies und Eni verloren jeweils fast zwei Prozent an Wert. Shell wurden in Amsterdam 1,3 Prozent niedriger gehandelt.

Relativ stark profitierten dagegen Reisewerte von der Friedenshoffnung. Dies zeigte sich bei Fluggesellschaften wie Air France-KLM mit einem Kurssprung um 7,5 Prozent. Auch bei der angeschlossenen Flugzeugindustrie war die Kursentwicklung getrieben von der Entspannung: Neben den 2,7 Prozent höheren Airbus-Aktien waren jene des Zulieferers Safran im Euro-Stoxx mit fast 5 Prozent Plus führend. Die Titel von TUI und Lufthansa zählten mit Kursgewinnen von 4,8 beziehungsweise 3,9 Prozent zu den Top-Werten im MDAX.

Die lange Gewinnerliste der Sektoren wurde im marktbreiten Stoxx Europe-600 außerdem von Autobauern, Bau- und Baustoffwerten, Banken, Einzelhändlern sowie Industriegüter- und Technologieunternehmen dominiert. Deren Sektorindizes bewegten sich jeweils mit mindestens einem Prozent im Plus.