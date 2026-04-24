Wiener Börse eröffnet tiefer, hohe Ölpreise und Dividenden

Für den ATX Prime ging es um 0,93 Prozent auf 2.851,03 Zähler hinab. Im europäischen Umfeld waren ebenfalls überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.

Auf Wochensicht deutet sich für den heimischen Leitindex ein Verlust von 3,4 Prozent an. Vergangene Woche hatte der heimische Leitindex noch bei 5.972 Zählern ein neues Allzeithoch gesetzt, bevor mit dem Ausbleiben von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder Ernüchterung einkehrte.

Vor diesem Hintergrund bleibt der Ölpreis der Sorte Brent mit rund 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Iran zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten.

Ganz vorne im Leitindex standen die AT&S-Papiere mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent. Die Titel des Chip-Zulieferers bewegten sich somit auf das Rekordhoch aus dem früheren Wochenverlauf zu. Nachdem die starke Kursrally zuletzt ins Stocken geraten war, brachte nun ein erfreulicher Quartalsbericht des US-Kunden Intel neuen Rückenwind.

BAWAG und Österreichische Post lagen mit Abschlägen von jeweils gut vier Prozent am unteren ATX-Ende. Nach Berücksichtigung der Dividendenausschüttungen tendierten die Titel hingegen kaum verändert.