Wiener Börse eröffnet mit Verlusten

Die Ölpreise legten zum Wochenstart wegen der von Saudi-Arabien abgeschalteten Ölpipeline und der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormuz zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November näherte sich im Frühhandel wieder der Marke von 110 US-Dollar.

Zudem bringt die rasante KI-Entwicklung Sorgen mit sich. Große amerikanische KI-Firmen zeigen sich nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen.

Die KI-Sorgen belasten weltweit die Werte mit Fantasie bei diesem Trendthema. In Asien litten bereits die Aktien von SK Hynix und Samsung darunter. An der Wiener Börse verbilligten sich die AT&S-Anteilsscheine um über acht Prozent.

In Österreich setzte sich für die Lenzing-Aktie der Abwärtstrend mit einem Minus von fast drei Prozent fort, nachdem die Titel des oberösterreichischen Faserherstellers bereits am Freitag über drei Prozent verloren hatten.

Aufwärts ging es hingegen für die Aktien von UNIQA mit einem Plus von 1,21 Prozent sowie von Strabag mit einem Plus von 1,13 Prozent.

Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank über eine mögliche Leitzinserhöhung. "Wir halten einen solchen Schritt für wahrscheinlich, auch wenn die Notenbanker vonseiten des Weißen Hauses unter Druck gesetzt werden, stillzuhalten", hieß es von Helaba.