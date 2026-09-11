US-Börsen nach Inflationszahlen fester, Dow Jones +1,08%

Der Dow Jones Industrial gewann im Frühhandel 1,08 Prozent auf 52.624,63 Punkte. Der breit gefasste S&P-500 legte 1,06 Prozent auf 7.672,49 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite zog um 1,20 Prozent auf 26.394,27 Zähler hoch.

Die Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau nicht verändert und damit die Erwartungen erfüllt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen. Da dies ein nach wie vor zu hoher Wert für die US-Notenbank Fed ist, sehen viele Fachleute in ersten Kommentaren die Erwartung untermauert, dass die Währungshüter in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben werden.

Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Oracle um zwei Prozent. Der Software- und Datencenter-Konzern hat im ersten Geschäftsquartal kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen übertroffen.

Adobe büßten 0,9 Prozent ein, nachdem der Softwarehersteller einen vorsichtigen Umsatzausblick gegeben hatte.

Die Anteilsscheine von Kroger gewannen trotz negativer Nachrichten um 3,3 Prozent. Der Einzelhändler hatte Quartalszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose gesenkt.

Für die Aktie von Copart ging es um 1,1 Prozent nach unten. Der Anbieter von Fahrzeugauktionen hatte angekündigt, ACV Auctions zu übernehmen. Die ACV-Papiere machten daraufhin einen Kurssprung um 44 Prozent.