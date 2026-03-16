Wiener Börse eröffnet mit leichtem Minus von 0,18 Prozent

Auf den wichtigsten europäischen Börsen zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Im Fokus steht weiterhin der Iran-Krieg. Am Sonntagabend telefonierten die Präsidenten aus dem Iran, Masoud Pezeshkian, und Frankreich, Emmanuel Macron, über die Lage in der Straße von Hormuz. Nähere Details wurden nicht bekannt. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist infolge des Krieges und durch iranischen Beschuss nahezu zum Erliegen gekommen, was die Ölpreise in die Höhe treibt.

Auf dem heutigen Programm steht der Empire-State-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Großraum New York. Am Donnerstag folgt dann der Philadelphia-FedIndex. "Unternehmenslenker und Marktteilnehmer fürchten wegen der hohen Energiekosten einen Inflationsschub und so wurden Zinssenkungserwartungen verdrängt. Mit Reaktionen der Zentralbanken ist mit Blick auf die FOMC-Sitzung am Mittwoch und der EZB-Ratssitzung am Donnerstag aber nicht zu rechnen", schreiben die Helaba-Experten in ihrem Tagesausblick.

Unternehmensseitig ist heute wenig zu erwarten. Experten von Barclays haben das Kursziel pro Aktie für die heimische Post, die am vergangenen Donnerstag die Zahlen für 2025 vorgelegt hat, von 25,60 Euro auf 26,10 Euro erhöht. Das Kaufvotum "Underweight" blieb unverändert. Die Aktie der Post fiel kurz nach Handelsstart um 1,94 Prozent auf 32,90 Euro.

Schlechter starteten die Werte von Do&Co in den Handelstag. Diese verloren 1,84 Prozent. Uniqa gaben um 1,73 Prozent nach.

Gestützt wird der ATX von AT&S mit einem Plus von 1,79 Prozent. OMV gewannen 1,39 Prozent. Im prime market zogen die Werte von Agrana um 2,21 Prozent an.