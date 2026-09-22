UBS erzielt Einigung in Altfall von Credit Suisse

Bei dem Verfahren ging es um eine Untersuchung gegen die frühere Credit Suisse wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit den Steuererklärungen. Betroffen waren zwölf ehemalige niederländische Kunden in den Jahren 2005 bis 2015.

Die Vereinbarung stelle keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortung dar, betonte die UBS. Sie verfolge bei Steuerhinterziehung eine Nulltoleranzpolitik und aktualisiere ihre Richtlinien zur Einhaltung der Steuervorschriften regelmäßig.