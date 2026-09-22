UBS erzielt Einigung in Altfall von Credit Suisse

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Die Schweizer Bank UBS hat mit der niederländischen Staatsanwaltschaft eine Einigung im Zusammenhang mit einem Altfall der Credit Suisse mit fehlerhaften Steuererklärungen erzielt. Die Großbank zahlt zur Beilegung des Verfahrens fünf Millionen Euro, wie sie am Dienstag mitteilte.
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Bei dem Verfahren ging es um eine Untersuchung gegen die frühere Credit Suisse wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit den Steuererklärungen. Betroffen waren zwölf ehemalige niederländische Kunden in den Jahren 2005 bis 2015.
Die Vereinbarung stelle keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortung dar, betonte die UBS. Sie verfolge bei Steuerhinterziehung eine Nulltoleranzpolitik und aktualisiere ihre Richtlinien zur Einhaltung der Steuervorschriften regelmäßig.
A logo of Switzerland's finance holding UBS Group AG is pictured in Frankfurt am Main, western Germany, on September 8, 2023. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)