Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn

Das Unternehmen rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem bisher ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet wurde. Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht Wacker Chemie jetzt bei 625 bis 750 Mio. Euro. Bisher wurden 550 bis 700 Mio. angepeilt.

Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 1,52 Mrd. Euro, der operative Gewinn wuchs um 85 Prozent auf 211 Mio. Euro. Darin enthalten ist ein nicht-operativer Ertrag von 36,7 Mio. Euro.