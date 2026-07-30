Stellantis weiter auf dem Weg der Besserung

Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Mio. Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte die Firma, zu der unter anderem die Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram gehören, zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Mrd. Euro angefallen.